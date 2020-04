Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un piccolo aggiornamento per iPhone e iPad. Parliamo di iOS 13.4.1 e iPadOS 13.4.1. Entrambi gli update sono stati lanciati senza nessun preavviso. Questi, a quanto pare, vanno a risolvere due importanti bug presenti nella versione precedente dei software. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Apple non ha potuto aspettare ulteriormente. I nuovi aggiornamenti per iPhone e iPad vanno a risolvere il fastidioso bug che impediva di effettuare chiamate FaceTime con dispositivi dotati di iOS 9 o precedenti. Ma non è tutto, anche un altro problema è stato risolto. Ecco di cosa si tratta.

Apple: iOS 13.4.1 e iPadOS 13.4.1 risolvono il bug di FaceTime

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un fastidioso bug di iOS 13.4 e iPadOS 13.4 che impediva di effettuare chiamate FaceTime con dispositivi dotati di iOS 9 o precedenti. In molti si sono lamentati con l’azienda. Apple ha fatto di tutto per cercare di risolvere il tutto il prima possibile. Nelle scorse ore, il lancio di iOS 13.4.1 e iPadOS 13.4.1 ha riportato tutto alla normalità. Risolto, inoltre, anche un problema relativo all’app impostazioni dei dispositivi. Questo impediva la scelta del Bluetooth dal menù delle azioni rapide sulla schermata Home.

Al momento, sembrano non esserci altre novità introdotte con il piccolo update. Ricordiamo che iOS 13.4.1 è già disponibile e che può essere scaricato direttamente dal vostro dispositivo all’interno delle impostazioni, generali, sotto la voce aggiornamento software. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.