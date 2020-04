A causa della pandemia di coronavirus milioni di persone costretti a casa ora fanno affidamento sul cibo d’asporto e le consegne a domicilio nelle loro città. Per aiutare a trovare i ristoranti aperti e che offrono tali servizi, Google Maps ora evidenzia i locali più vicini a noi.

Google Maps ha messo in evidenza in questi giorni i pulsanti di scelta rapida sull’interfaccia principale della sua app mobile. Le scorciatoie “Da asporto” e “Consegna” funzionano nientemeno come le altre valide per i ristoranti, le stazioni di rifornimento, le caffetterie e altre località. Le due opzioni in realtà sono in Maps da un po’, ma Google le sta spingendo in prima linea.

Voglia di cena alternativa? Google è qui per voi!

Cliccando su queste scorciatoie potremo visualizzare tutti i ristoranti con cibo d’asporto e i servizi di consegna a domicilio più vicini a noi con tutte le informazioni necessarie. Le due scorciatoie sono disponibili per tutti gli utenti di Google Maps su Android e iOS a livello globale. In particolare, queste nuove scorciatoie si aggiungono ad altre notifiche COVID-19 come una scorciatoia per la Ricerca Google e un hub sull’argomento, nonché un avviso che appare quando si cercano siti medici.

Segnaliamo che anche nella Ricerca Google è ora possibile trovare ristoranti con cibo d’asporto e servizi a domicilio nei paraggi. Nel pannello Mappe che mostra i ristoranti nelle vicinanze, i segni di spunta indicano se i ristoranti offrono ristorazione, da asporto o consegna.

Se volete un pizza o cercate una cena alternativa, o semplicemente non avete voglia di cucinare, ora sapete dove cercare.