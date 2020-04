Oggi, dopo tanto tempo, torniamo a parlare del noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile. Questo, è diventato molto famoso negli ultimi tempi per aver proposto offerte ricche di messaggi, minuti e GB a prezzi davvero competitivi. Nelle scorse ore, l’azienda ha riportato in campo una delle sue offerte storiche. Non c’è bisogno di dire che il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile è tra gli operatori virtuali che giovano di migliore copertura su territorio italiano. Basandosi sulla rete Tim, infatti, garantisce tanta qualità. L’offerta di cui vi parliamo oggi farà gola a molti utenti. Andiamo a vedere cosa comprende.

Kena 7,99: ecco l’offerta storica che torna in campo

Ebbene sì, la promozione in questione non risulta essere per nulla nuova in casa Kena. Tuttavia, l’azienda ha deciso di riattivarla solo nelle scorse ore. Questa, comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 50 GB di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 7,99 euro al mese. La promozione è sotto scrivibile solamente da coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Ho. Mobile, Fastweb, COOP e Tiscali.

Non è previsto nessun costo di attivazione per l’offerta e per l’attivazione della SIM. Il passaggio può essere effettuato via web, da app ufficiale, chiamando il servizio clienti oppure recandosi presso un qualsiasi centro autorizzato. Al momento, non è stata comunicata una data di scadenza della promozione. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.