A distanza di pochissime ore dal rilascio di iOS 13.4.1 e iPadOS 13.4.1, Apple ha deciso di rilasciare un update anche per il suo famoso smartwatch. Da qualche ora, infatti, è disponibile una nuova versione per tutti gli Apple Watch a partire dalla Series 1. Stiamo parlando di watchOS 6.2.1. Questo, va a risolvere una serie di bug e a migliorare la stabilità del sistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Come vi abbiamo già detto per gli aggiornamenti iPad e iPhone, Apple si sta dando davvero da fare quest’anno con i suoi software. La tempestività con cui l’azienda corregge i bug più importanti risulta essere davvero impressionante. La motivazione principale per il quale questi piccoli update sono stati rilasciati, anche quello per Apple Watch, risiede nel bug di FaceTime di cui si è ampiamente parlato nei giorni scorsi. Cosa cambia, però, sullo smartwatch?

Apple: watchOS 6.2.1 va a correggere definitivamente il bug di FaceTime

Nella descrizione dell’aggiornamento data dal colosso di Cupertino si legge chiaramente che il nuovo aggiornamento per Apple Watch ha lo scopo di risolvere il bug di FaceTime che impediva di effettuare chiamate audio con coloro che avevano iOS 9 o precedenti sul proprio dispositivo. Oltre a questo, non vengono specificati altre correzioni. Tuttavia, come al solito, Apple apporta diverse migliorie di prestazioni del sistema ad ogni nuovo aggiornamento.

Ricordiamo che l’update risulta essere disponibile per tutti. Di conseguenza, vi basterà recarvi nella sezione aggiornamenti dell’app Watch per poterlo scaricare sul vostro dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.