Facebook Gaming ha lanciato oggi la nuova funzione Tornei che permette agli utenti di organizzare competizioni di gioco online. La funzione è destinata a tutti gli utenti che hanno voglia di un po’ di sana competizione favorendo il distanziamento sociale in questi giorni di pandemia.

Anche se ancora in accesso anticipato, la funzione Tornei è disponibile per chiunque. Possiamo organizzare un torneo accedendo all’opzione “Crea evento torneo” in Facebook Gaming. Facebook ha aggiunto in un annuncio su Twitter (ironicamente) che gli streamer potrebbero anche usare i tornei per ospitare eventi di beneficenza, poiché i loro strumenti di livestream ora permettono questo tipo di attività.

Un po’ di sana competizione a favore del distanziamento sociale

La funzione Tornei è stata inzialmente progettata con lo scopo di aiutare Facebook a creare una piattaforma di eSport, ma l’attuale situazione mondiale ha spinto l’azienda a lanciarlo prima del previsto.

Mina Abouseif, l’ingegnere dietro Tornei, ha detto a VentureBeat:

“La nostra missione è quella di costruire una community di gioco mondiale. Il gameplay sociale è sempre stato parte integrante dei giochi, indipendentemente dal livello di competizione; che si tratti di qualcuno che si riunisce con la famiglia e gli amici o un’organizzazione di eSport, rimane una parte importante del gioco.”

Anche la funzione Tornei è parte della campagna PlayApartTogether in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui scopo è incoraggiare le persone a mantenre un’interazione sociale a distanza sfruttando il mondo del gaming. Quindi se un gruppo di persone vuole un po ‘di competizione questo renderà il tutto più semplice.

Potete trovare tutti i tornei che le persone stanno organizzando – o crearne uno vostro – qui.