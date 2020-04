Playstation Now, ecco i nuovi giochi disponibili di Aprile

PlayStation è senza dubbio la console più diffusa e apprezzata al mondo, che ci accompagna da oltre una decina di anni nella nostra esperienza con i videogame. Sony da poco più di un anno ha deciso di puntare fortemente anche sui nuovi servizi di videogame streaming o demand, ovvero PlayStation Now. Questa piattaforma consiste nel farsi un’abbonamento e poter giocare online a tutti i giochi presenti nel catalogo, online in streaming o scaricandoli.

Inizialmente il catalogo era abbastanza povero, ma via via è sempre più cresciuto ed ora sono stati aggiunti tre nuovi giochi molto interessanti. Scopriamo quali.

I due nuovi giochi su PlayStation Now

Sony ha recentemente annunciato i giochi di aprile che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Now. Si tratta di: Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019. Ovviamente il punto forte è Spiderm-Man, uscito a Settembre 2018 ed è un videogioco d’avventura dinamica sviluppato da Insomniac Games, distribuito da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per PlayStation 4. E’ stato enormemente apprezzato dai fan e dalla critica visto il suo gameplay molto dinamico, variegato, divertente ed ideale per gli appassionati della saga dei film

Un altro gioco molto interessante è Just Cause 4, un videogioco di tipo sparatutto in terza persona open world sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Square Enix, il quarto capitolo della saga dove bisogna creare sempre più caos e bordello nella mappa.

Infine, è importante specificare che Spider-Man sarà disponibile fino al 7 luglio 2020, mentre Just Cause 4 fino al 6 ottobre 2020. The Gold Club 2019, un gioco di golf, non presenta una data di scadenza.