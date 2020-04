Un team di ricercatori degli Stati Uniti ha sviluppato un vaccino efficace nei topi di laboratorio contro il letale MERS, un coronavirus simile a SARS-CoV2, che causa il Covid-19.

Nel vaccino, un virus innocuo viene utilizzato per introdurre un coronavirus MERS nelle cellule e mira ad innescare una risposta del sistema immunitario e può essere efficace nei vaccini contro altri coronavirus.

Di cosa si tratta

Il vaccino è un virus innocuo (PIV5) a cui è stata aggiunta la proteina che il MERS utilizza per infettare le cellule. Tutti i topi vaccinati sono sopravvissuti a una dose letale di quel coronavirus. Lo studio è stato pubblicato di recente sul bollettino scientifico mBio.

“Il nostro studio indica che il PIV5 può essere una piattaforma utile per i vaccini contro le malattie causate dal coronavirus, incluso SARS-CoV-2“, afferma Paul McCray, professore di pediatria alla Carver School of Medicine in Iowa. Il ricercatore, che ha guidato la ricerca con Biao He, della Medical School dell’Università della Georgia, ha aggiunto che il team ha in programma di eseguire ulteriori studi sugli animali per testare la capacità dei vaccini basati su PIV5 di prevenire la malattia SARS-CoV-2.

La MERS (sindrome respiratoria del Medio Oriente) e Covid-19 sono causati dal coronavirus, ma MERS è più letale, poiché ha causato la morte in un terzo dei casi noti (2.494 dal 2012, quando è apparso per la prima volta). Per quanto riguarda Covid-19, questo colpisce oltre 1,3 milioni di persone e ne ha uccise più di 73.000 da quando è apparso nel dicembre dello scorso anno.