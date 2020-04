In questo periodo delicato, Amazon sta cercando di fare il possibile per rifornire i prodotti sul suo e-commerce. Dopo un lungo periodo di assenza sul sito, gli AirPods Pro della mela morsicata sono di nuovo disponibili. Inoltre, questi vengono proposti ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Amazon riesce sempre a sorprendere con le sue offerte. Ancora una volta, gli auricolari della mela morsicata sono disponibili in sconto sul sito. La versione di cui parliamo oggi è quella più richiesta in assoluto, la Pro. Scopriamo insieme in cosa consiste la nuova promozione dell’e-commerce.

Amazon: AirPods Pro disponibili in sconto a 257,99 euro

Gli AirPods Pro sono gli auricolari true wireless di fascia alta della mela morsicata. Famosi sopratutto per la funzione di cancellazione attiva del rumore, sono stati elogiati fin dal loro rilascio sul mercato. La richiesta del prodotto è così alta che spesso questo è sold out nei negozi. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di mettere in offerta una piccola scorta degli auricolari. Questi, vengono proposti al prezzo di 257,99 euro. Parliamo di una riduzione di 21 euro sul prezzo di listino di 279 euro. Considerando il prodotto, possiamo dire che si tratta davvero di un buon affare.

Ricordiamo che le scorte disponibili risultano essere davvero molto limitate. Inoltre, trattandosi di una promozione speciale, il prezzo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.