Sono anni che la casa della mela morsicata, Apple, risulta essere gettonata tra gli adolescenti. Mai come quest’anno, però, il distacco rispetto alla concorrenza è così grande. Un sondaggio svolto negli scorsi giorni da una società di investimenti americana ha mostrato come iPhone sia lo smartphone preferito dagli adolescenti americani. Andiamo a scoprire i dati.

Ebbene sì, se gli adulti continuano a preferire gli smartphone Android, gli adolescenti vanno totalmente a favore del colosso di Cupertino. Oltre ad essere riconosciuto come un vero e proprio oggetto di moda, iPhone intriga per il suo sistema operativo intuitivo. Scopriamo cosa ne è dal sondaggio svolto dalla società.

Apple: iPhone continua ad essere gettonato tra gli adolescenti

Il sondaggio di cui vi stiamo per parlare è stato svolto dalla società Piper Sandler e ha visto coinvolti ben 5200 adolescenti con un’età media di 16.2 anni e un reddito famigliare medio di 65.600 dollari. I dati emersi sono a dir poco sorprendenti. L’85% degli intervistati possiede già un iPhone mentre l’88% ha intenzione di acquistare un nuovo modello di melafonino come prossimo smartphone. Dati così alti per la mela morsicata non erano mai stati registrati.

Ricordiamo che quest’anno Apple rilascerà iPhone 12. Sono molti gli adolescenti che ripongono le speranze sul nuovo smartphone dell’azienda. Ci sono buone probabilità che i dati del prossimo anno saranno ancora più elevati. Ai ragazzi è stata anche chiesta la loro preferenza tra gli auricolari wireless presenti sul mercato. Anche in questo caso, il 52% ha confermato di avere già acquistato gli AirPods mentre il 18% ha intenzione di acquistarli a breve. Come sarà la situazione il prossimo anno? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.