A distanza di una settimana dal rilascio del grosso update 12.30, Epic Games ha deciso di rilasciare una nuova patch di Fortnite. Parliamo di un piccolo aggiornamento (11.30.1) volto a risolvere una serie di piccoli bug insorti proprio con la versione 12.30. In questo articolo, andiamo a scoprire quelli che sono i principali errori risolti.

Ebbene sì, Epic Games non ha potuto attendere oltre. Troppi, gli errori che l’aggiornamento 12.30 ha portato sulle varie piattaforme di gioco. L’aggiornamento 12.30.1 rilasciato nelle scorse ore risolve finalmente il problema relativo alle granate, ma non solo. Ecco cos’altro è stato risolto.

Fortnite: risolti una marea di bug con l’aggiornamento 12.30.1

Negli scorsi giorni, Epic Games ha dovuto disabilitare le granate all’interno di Fortnite a causa di un misterioso bug. Un aggiornamento era necessario per riportare tutto alla normalità. Considerando la presenza di altri fastidiosi errori oltre a quello già citato, la casa del fenomeno videoludico ha pensato bene di lasciare una patch questa settimana. L’aggiornamento 12.30.1 va a correggere diversi bug relativi all’armadietto e al cambio delle skin. Inoltre, è stato risolto il problema che su Playstation portava ad un malfunzionamento della vibrazione del controller. Infine, sono state apportate migliorie alla texture della mappa.

Quelle che abbiamo appena citato, sono solo alcune delle correzioni introdotte da Epic Games con l’ultima patch rilasciata. Ricordiamo che nessuna novità particolare è stata portata in campo questa settimana. Un aggiornamento consistente (versione 12.40), infatti, è previsto per la prossima. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.