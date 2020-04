L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato le sfide Skye della settimana 8 su Fortnite. Parliamo del secondo set di challenge che permetterà, a tutti coloro che possiedono il Pass Battaglia, di scegliere lo stile alternativo dell’omonima skin. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutte le sfide rilasciate.

Siamo oramai quasi arrivati al termine della stagione 2 di Fortnite. Le challenge della settimana 8 vanno a completare il set della skin Skye. Completate almeno 18 di queste, infatti, si potrà scegliere uno stile esclusivo del costume in base alle due fazioni, ombre e spettri. Ma non è tutto, come al solito, queste garantiranno anche una marea di punti esperienza. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco le sfide Skye della settimana 8

Le sfide Skye di questa settimana sono ben 10. Ognuna di questa farà guadagnare ben 40mila punti esperienza agli utenti. La difficoltà rimane in linea con quelle delle scorse settimane. Qui di seguito, andiamo ad elencarle una ad una:

1) Cerca dei forzieri nei luoghi storici. 2) Vola con un Choppa sotto a ponti d’acciaio viola, rossi e blu. 3) Rinfocola un falò, consuma una mela raccolta e consuma un fungo raccolto. 4) Para danni con un Kingsman. 5) Elimina giocatori con mitragliette entro 15 metri. 6) Colpisci 5 punti deboli consecutivi durante la raccolta dei materiali. 7) Atterra allo Squalo e visita l’Agenzia nella stessa partita. 8) Rimbalza sui para-cadute in partite diverse. 9) Metti a segno colpi alla testa con pistola su giocatori o scagnozzi. 10) Cerca la spada di Skye in una pietra in luoghi elevati.

Ricordiamo che una volta effettuata la scelta dello stile alternativo, non sarà più possible modificarla. Di conseguenza, vi consigliamo di pensarci bene prima di procedere. Le sfide saranno disponibili fino alla fine della stagione (30 aprile). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.