LG descrive questo design come “un omaggio alla dimensione naturale con un fattore di forma visivo che differisce dalla tendenza del settore“. Una fotocamera dotata di notch a forma di goccia presenterà obiettivi più piccoli e un flash LED sotto la fotocamera principale più grande, che rievocherà la forma delle gocce d’acqua ; LG non manca di sottolineare quanto un approccio del genere sia in contrasto con le soluzioni di design attuali , che sono caratterizzate da fotocamere estremamente appariscenti.

Negli ultimi due anni, gli smartphone LG di alta fascia sono risultati tutti estremamente simili tra loro: spesso, all’occhio non allenato, può essere difficile distinguere tra i vari modelli ; G7, V40, G8, V50, G8X o V60 sono tutti caratterizzati da un design molto simile e spesso hanno dato l’impressione di qualcosa di già visto , se facciamo eccezione per il numero di fotocamere. La società avrebbe però intenzione di cambiare le carte in tavola con il lancio di un nuovo dispositivo, che dice a quanto pare esprimerà un design completamente diverso dal solito.

La casa sudcoreana afferma poi di avere utilizzato un nuovo elemento, il “3D Arc Design“, che si sostanza in curve simmetriche sul display e sul retro del telefono, anche se non è del tutto chiaro se questa soluzione riguarderà il solo nuovo modello in uscita oppure sarà una tendenza che LG intenderà perseguire anche in futuro. Non sono per ora disponibili altri dettagli sul telefono stesso, ma sembra che LG intenda seguire questa seconda possibilità. “Il nostro prossimo smartphone attingerà dalla ricca storia dei design classici LG, che sono sempre stati in grado di distinguersi rispetto alla concorrenza“, afferma Cha Yong-duk, vicepresidente capo e responsabile del design mobile.

“Questo dispositivo sarà un primo esempio del vantaggio competitivo che porteremo in futuro con ogni nuovo smartphone LG“. Il portale di notizie coreano Naver ha riferito questo mese che LG avrebbe lanciato un telefono il 15 maggio, presentando anche un nuovo marchio e un design destinato a riprodurre il successo di Chocolate, l’iconica serie pre-smartphone dell’azienda. Si dice che il misterioso smartphone monterà lo Snapdragon 765 di fascia media di Qualcomm, con 5G integrato, e che si presenterà sul mercato ad un prezzo competitivo. Naturalmente per ora ci sono poche informazioni in merito, ma quel che è certo è che LG sta creando aspettative davvero alte.