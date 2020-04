Follia da coronavirus: spunta la torta a forma di rotolo di carta igienica fatta a Helsinki

La pandemia di coronavirus ha danneggiato notevolmente la vita delle persone e specialmente di numerose attività commerciali, che si sono viste entrare in uno stato di crisi finanziaria, fino a essere costrette a licenziare i propri dipendenti. Non tutte, infatti, possono lavorare in smart working, specialmente quelle che richiedono lavoro manuale. Allo stesso tempo, la gente esce sempre di meno per strada e va soltanto nei supermercati o nelle farmacie, l’unico motivo valido di necessità per cui è consentito uscire.

Una panetteria, però, ha pensato ad un’idea stravagante per risollevarsi, una torta a forma di rotolo di carta igienica.

La nuova torta è un successo.

Un panificio di Helsinki si è salvato dalla rovina finanziaria creando una torta che assomiglia a un rotolo di carta igienica. Lo sconcertato personale della panetteria di Ronttosrouva ha trovato tutti i suoi ordini annullati il ​​mese scorso, mentre i consumatori in preda al panico hanno iniziato a raccogliere i rotoli di carta igienica. Questo ha scatenato l’idea di una torta di carta igienica fatta di pastella di avena, mousse di frutto della passione e ricoperta di fondente bianco.

Le prime cinque torte vendute nel giro di un’ora, ha detto a Reuters la panettiera Uliana Timofeeva, e la torta è diventata un successo sui social media. La panetteria ora ha centinaia di ordini e la sua proprietaria Saana Lampinen è stata persino in grado di assumere altre due persone nel suo team di 9 membri. “Per noi è un punto di svolta e sono sollevato perché so che tutti i miei dipendenti sono al sicuro da mesi ormai”, ha detto.