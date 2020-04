Trustpilot, una delle principali piattaforme di recensioni al mondo, ha voluto mettere in guardia i consumatori in merito alle frodi online a seguito dell’emergenza di Coronavirus. Trustpilot ha individuato da gennaio almeno 90 profili sulla propria piattaforma che fanno riferimento al COVID-19 o coronavirus all’interno del proprio portale. Al momento si nota come ogni giorno vengano aggiunti 3 nuovi siti web che contengono questi due termini.

Nonostante alcune aziende siano legittimate, Trustpilot vuole avvisare i consumatori a prestare attenzione nel caso in cui venissero a contatto con aziende che affermino di fornire servizi in merito al coronavirus.

Per farlo, Trustpilot ha aggiunto sul proprio sito una notifica indirizzata a tutti i consumatori relativa al COVID-19. Inoltre, un’ulteriore notifica è stata inserita nelle pagine recensione di tutti i domini che offrono servizi o prodotti che fanno riferimento al coronavirus.

Trustpilot sta monitorando le aziende legate al COVID-19 per tutelare i consumatori

Il team di Trustpilot sta continuando a tenere d’occhio questo tipo di aziende e, nel caso queste sfruttassero l’emergenza o la buona fede dei consumatori, Trustpilot agirà per tutelarli condividendo i dettagli con le autorità competenti.

Carolyn Jameson, Chief Legal and Policy Officer di Trustpilot afferma, “Uno dei vantaggi di essere una piattafoma aperta è quello di dare ai consumatori la possibilità di avvertirsi a vicenda nel caso in cui un’azienda non si comporti come dovrebbe. Ma siccome stiamo vivendo un momento di vulnerabilità e incertezza, abbiamo voluto informare tutti i consumatori in merito al bisogno di prestare ulteriore attenzione. Cerchiamo di incoraggiare sempre i consumatori a valutare con giudizio e ad affidarsi alle linee guida messe a disposizione dalle autorità in questa situazione.”

Inoltre, Trustpilot sta anche lavorando a nuove linee guida per rendere più semplice la navigazione e consultazione di consumatori e aziende.

“Vogliamo che Trustpilot rimanga un luogo in cui i consumatori possono fidarsi delle informazioni presenti sul nostro sito. Le nuove linee guida aggiungono un ulteriore strato di trasparenza in modo da capire in modo ancora più semplice come funziona la nostra piattaforma,” afferma Carolyn Jameson.

Trucchi e consigli quando si utilizzano le recensioni

Individuare fake reviews non è così immediato, questi sono alcuni consigli da tenere in considerazione quando si utilizzano le recensioni:

Nel caso in cui l’azienda presenti solo recensioni a 5 stelle, cerca di combinare l’uso delle recensioni ad altre fonti, seguendo il buon senso;

Non affidarti esclusivamente alle singole valutazioni in stelle perché forniscono un’indicazione rapida, ma a volte parziale;

Considera la presenza di alcune recensioni negative come rassicuranti, perché dimostrano come l’azienda in questione non ha provato a modificare il feedback;

Guarda al numero di recensioni che un’azienda presenta e a quanto sono recenti, in modo da capire l’opinione generale della gente e non solo di un singolo;

Affidati a siti di recensioni “aperti”, che permettano a chiunque di recensire, prevenendo così il pre-screening o la moderazione di ciò che si legge.

Due parole a proposito di Trustpilot

Trustpilot è una piattaforma di recensioni gratuita e aperta a tutti. Con più di 80 milioni di recensioni e oltre 360.000 domini ospitati, Trustpilot offre agli utenti un luogo di incontro dove condividere recensioni e conoscere meglio le aziende.

Sono i consumatori a decidere quali aziende recensire su Trustpilot. Quando i consumatori scrivono una recensione, quest’ultima viene aggiunta alla pagina profilo dell’azienda. Per proteggere la libertà d’espressione, Trustpilot non rimuove i profili aziendali e offre ai consumatori la possibilità di esprimere le proprie esperienze negative riguardanti un’azienda.

Le recensioni di Trustpilot vengono visualizzate più di 3 miliardi di volte ogni mese dai consumatori di tutto il mondo.