Apple TV + ha reso disponibile gratuitamente una raccolta di serie e film originali tramite la sua app Apple TV. Gli spettatori possono già vedere la programmazione a partire da oggi per un periodo limitato di tempo. Tutti i programmi sono gratuiti e non necessitano di abbonamento.

È possibile accedere ai programmi su apple.co/FreeForEveryone nell’app Apple TV.

Gli Apple Originals si uniranno ad altri contenuti premium gratuiti dei canali partner disponibili nell’app Apple TV. L’app Apple TV è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, smart TV Samsung e LG e dispositivi Amazon Fire TV e Roku.

Gli originali Apple gratuiti disponibili su Apple TV + includono:

The Elephant Queen

Questo documentario sulla natura, narrato da Chiwetel Eljiofor, ha ottenuto il premio internazionale Green Film Cinema for Peace ed è stato insignito di due nomination ai Critics ‘Choice Documentary Awards, tra cui Best Narration e Best Science/Nature Documentary. La narrazione segue Athena, una maestosa matriarca di elefanti, che guida la sua famiglia attraverso un paesaggio naturale spietato, ma cinematografico fatto di prati e boschi, punteggiato da pozze d’acqua stagionali.

Little America

Di Lee Eisenberg e dai produttori esecutivi Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon e Alan Yang, “Little America” è una serie di antologie che contiene otto storie vere di immigrati in America.

Servant

Un thriller psicologico pieno di colpi di scena di M. Night Shyamalan. La serie segue una coppia di Philadelphia in lutto dopo un’indicibile tragedia creando una spaccatura nel loro matrimonio e aprendo la porta a una forza misteriosa che entra nella loro casa.

For All Mankind

“For All Mankind” presenta un mondo in cui gli astronauti e gli ingegneri della NASA insieme alle loro famiglie si trovano al centro di eventi straordinari visti attraverso il prisma di una linea temporale di storia alternativa – un mondo in cui l’URSS batte gli Stati Uniti sulla luna.

Dickinson

Una serie comica interpretata dal candidato all’Oscar Hailee Steinfeld e creata da Alena Smith esplora i vincoli della società, del genere e della famiglia dal punto di vista della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson. Ospite anche Wiz Khalifa che recita nella commedia nominata al GLAAD Award.

Helpsters

Una nuova serie per bambini dai creatori di “Sesame Street”. Unisciti a Cody e agli Helpsters, una squadra di mostri vibranti che amano risolvere i problemi. Che si tratti di pianificare una festa, scalare una montagna o imparare un trucco magico, gli Helpsters possono capire qualsiasi cosa, perché tutto inizia con un piano.

Ghostwriter

Una rivisitazione della serie Sesame Workshops del 1992. Ogni episodio è legato al mondo della letteratura, con classici e nuove opere commissionate da autori popolari come D.J. MacHale e Kwame Alexander. Dalla sua premiere, “Ghostwriter” ha vinto diversi Parents ‘Choice Awards e Common Sense Media Awards.