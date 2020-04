Facebook ha introdotto una nuovissima “Quiet Mode” (Modalità Silenziosa) per la sua app mobile, che permette di silenziare la maggior parte delle notifiche push.

La nuova modalità non deve essere confusa con l’impostazione esistente di “muta notifiche push” che non consente di interrompere le notifiche all’interno dell’app, la Quiet Mode si trova invece nella dashboard di Facebook aggiunta a novembre 2018.

La funzione in realtà fa parte di un aggiornamento più grande alla dashboard che verrà ampliata di settimana in settimana. La Quiet Mode è ora disponibile per gli utenti iOS e arriverà per gli utenti Android a maggio, afferma la società.

Diciamo basta alle distrazioni

La nuova modalità silenziosa funzionerà sia manualmente che tramite pianificazione prestabilita e metterà in pausa le notifiche dall’app. Questo rimuoverà per sempre fastidiose distrazioni.

“Poiché tutti ci adeguiamo alle nuove routine e restiamo a casa, può essere utile stabilire i limiti di come trascorrere il nostro tempo online. Che si tratti di concentrarci su familiari e amici, dormire senza distrazioni o gestire il modo in cui trascorriamo il tempo a casa, abbiamo strumenti che possono aiutarvi a trovare il giusto equilibrio nel modo in cui usiamo Facebook “, si legge in un nuovo aggiornamento dell’azienda.

Oltre alla Quiet Mode, Facebook afferma di aver aggiunto anche nuove shortcut alle impostazioni di notifica e al pannello delle preferenze del feed di notizie. In questo modo “possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo su Facebook controllando il tipo di post che vediamo nel feed di notizie e negli aggiornamenti che riceviamo.”