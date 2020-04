Nonostante l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, abbia rilasciato la skin di Deadpool all’interno di Fortnite, le sue sfide settimanali continuano ad arrivare. Con esse, ovviamente, anche le famose ricompense a tema Marvel. Nelle scorse ore, l’azienda ha reso disponibili le sfide Deadpool della settimana 8. Andiamo a scoprire in cosa consistono e qual è la ricompensa.

Ebbene sì, le challenge relative al famoso personaggio Marvel non sono finite. Molto probabilmente, queste andranno avanti fino alla settimana 10. Come avevamo già predetto qualche giorno fa, la ricompensa delle sfide di questa settimana è un esclusivo stile alternativo per la skin del personaggio. Scopriamo come fare per ottenerlo.

Fortnite: ecco le due challenge di DeadPool della settimana 8

Come ogni settimana, le sfide proposte sono state ben 2. Queste, seguono lo stesso schema delle precedenti. Bisognerà completarle entrambe per portarsi a casa l’esclusiva ricompensa. La prima sfida risulta essere molto semplice. Bisognerà cercare, infatti, il galleggiante da piscina di Deadpool. Questo si trova all’interno della stanza di Skye nel quartier generale dell’agenzia (menù del Pass Battaglia). La seconda sfida, invece, chiede di danzare al party sullo yacht di Deadpool. Non dovete fare altro che recarvi sul luogo all’interno della mappa e fare un qualsiasi ballo per completare anche questa.

Ricordiamo che le sfide Deadpool sono disponibili solo per coloro che sono in possesso del Pass Battaglia della stagione 2 di Fortnite. Tutte le challenge, anche quelle delle settimane precedenti, potranno essere completate fino alla fine della stagione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.