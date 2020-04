Google Stadia è disponibile gratuitamente per due mesi, con giochi inclusi

Con lo sviluppo sempre maggiore della tecnologia, anche il modo di giocare ai videogame è mutato nel corso degli anni. Prima, infatti, si acquistavano i dischi singoli nei vari centri appositi, mentre ora principalmente la gente li scarica o tramite store specifici o gioca direttamente su piattaforme di streaming on demand, rilasciate nel corso dello scorso anno. La piattaforma più famosa in merito è sicuramente Google Stadia, che ha deciso di fare un grande regalo alle milioni di persone che sono in casa per via della quarantena da coronavirus.

Google Stadia Pro gratis per due mesi

L’azienda statunitense ha deciso di fare questo regalo a tantissime persone, permettendo di usufruire gratis per ben due mesi a tutti i servizi dell’abbonamento Stadia Pro. Ciò permette di giocare ad altissima risoluzione, fino al 4K, ed a numerosi titoli già inclusi:

• Destiny 2: The Collection

• GRID

• Glyt

• SteamWorld Dig 2

• SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

• Serious Sam Collection

• Spitlings

• Stack on Stacks (on Stacks)

• Thumper.

Ovviamente, ci sono disponibili all’acquisto numerosi altri giochi, per giocarli on demand o scaricarli. Ricordiamo che per sfruttare Google Stadia è necessario avere un semplice computer o uno smartphone, l’importante che abbia una scheda tecnica avanzata per supportare il gioco scelto. Gli smartphone supportati saranno ovviamente i Google Pixel e molti altri con sistema operativo Android.

Il rollout dell’offerta dei due mesi gratuiti è in rilascio gradualmente in tutto il mondo, per non far intasare eccessivamente i server della piattaforma.