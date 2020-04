Samsung A21, ufficiale il nuovo smartphone di medio-bassa fascia

Samsung è molto attiva in questo periodo nel settore degli smartphone. L’azienda coreana, Dopo aver annunciato ufficialmente le versioni 5G di Galaxy A51 e A71 avvenute ieri, ha presentato anche ufficialmente il nuovo Samsung A21, uno smartphone economico per ora rilasciato negli Stati Uniti. Già in passato però erano usciti sul web vari render di questo smartphone, che annunciavano già alcune specifiche tecniche. Vediamo però ora la scheda tecnica ufficiale, compreso il prezzo di listino.

La scheda tecnica del Samsung A21

E’ bene sottolineare che nonostante si sa la maggior parte delle specifiche, alcune in particolare, come per esempio il SoC, non sono ancora del tutto sicure.

Lo smartphone ha un display da 6,5″ HD+ Infinity-O, quindi dimensioni alla pari dei top di gamma. Il comparto hardware è formato dal SoC Exynos 7904, probabilmente, supportato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro sd. Rumors dicono che ci sarà in futuro anche una versione da 4/64GB.

Il comparto fotografico è composto da ben quattro sensori posteriori, da 16 mp, 8 mp, 2 mp e 2 mp, ognuno con specifiche funzioni. La fotocamera anteriore, invece, è da 13 megapixel.

Altre specifiche tecniche sono la batteria da 4000 mAh, che permette utilizzo ottimale durante il corso della giornata, il supporto alla carica rapida, il sensore d’impronte digitali posto sulla scocca posteriore, il jack audio da 3,5 mm ed altre specifiche tecniche classiche.

Samsung USA ha comunicato che il prezzo sarà pari a 249 dollari. Si resta in attesa di informazioni sull’eventuale arrivo anche nel mercato europeo.