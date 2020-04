Secondo alcune indiscrezioni, Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo tablet di alta fascia. La casa sudcoreana avrebbe infatti intenzione di andare a colpire la concorrenza, nello specifico l’iPad Pro di Apple, proprio sul campo dei tablet. Il nuovo progetto di Samsung, pare, si chiamerà Samsung Galaxy Tab S7 e potrebbe essere disponibile in due differenti versioni.

Lo schermo del dispositivo potrebbe poi essere molto grande, circa 11 o 12 pollici, superando quindi i 10,5 del Tab S6. Questo incremento delle dimensioni dello schermo potrebbe peraltro essere un ulteriore “guanto di sfida” di Samsung nei confronti di Apple, che ha dotato il suo iPad Pro di uno schermo di dimensioni pressochè identiche. Inoltre, Samsung non è nuova a questa strategia della doppia versione, dal momento che anche il vecchio Tab S2 fu lanciato in due versioni differenti.

Samsung avrebbe quindi intenzione di sfidare Apple proprio sul mercato dei tablet

Proprio le maggiori dimensioni dello schermo potrebbero poi essere fonte di un ulteriore problematica in casa Samsung: uno schermo più grande implica tendenzialmente un maggior consumo di energia, ragion per cui non sarebbe azzardato pensare che la casa andrà ad aumentare la capienza di 7040 mAh che vanta il Galaxy Tab S6; in secondo luogo, ci si aspetta un miglioramento generale del comparto fotografico e di quello hardware, con dotazioni di RAM più o meno alte a seconda del modello. Il tablet potrebbe essere lanciato in tre diverse colorazioni: grigia, marrone e blu e secondo le indiscrezioni potrebbe essere inclusa nella confezione anche una protezione per la tastiera.

Tuttavia, è ancora molto presto per addentrarsi in speculazioni ulteriori, dal momento che Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’argomento. Lo stesso nome del modello potrebbe alla fine differire completamente, basti pensare alla possibilità di Samsung di allinearsi alla nomenclatura del suo nuovo Galaxy S20 e chiamare quindi il tablet “Galaxy Tab S20“. La situazione quindi è tutta in divenire e volendo spingerci ad ipotizzare una data di presentazione, potremmo pensare al mese di luglio; il vecchio Tab S6 fu infatti presentato nello stesso periodo, perciò non sarebbe avventato tenere d’occhio questa data.