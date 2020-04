Nelle scorse settimane, l’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato una nuova generazione di iPad Pro. I nuovi device introducono caratteristiche davvero molto interessanti. Nonostante siano usciti sul mercato da pochissimi giorni, Amazon ha già deciso di metterne in sconto alcuni modelli. Scopriamo insieme i dettagli della promozione.

Ebbene sì, Amazon non delude mai. La famosa azienda risulta essere tra le prime in assoluto a proporre i nuovi tablet professionali della mela morsicata ad un prezzo scontato. Le scorte dei vari modelli, però, risultano essere davvero limitate. In questo articolo, ci soffermeremo sull’offerta decisamente più interessante, quella riguardante iPad Pro 12.9”. Ecco in cosa consiste.

Amazon: iPad Pro 2020 12.9 già disponibile in sconto

La novità decisamente più interessante del nuovo iPad Pro 2020 è la fotocamera. Questa, infatti, introduce, oltre ad un doppio obiettivo, il tanto chiacchierato sensore LiDAR che garantirà esperienze AR mozzafiato. Il dispositivo monta il super potente chip A12Z che promette prestazioni degne di un computer professionale. Il prezzo di listino per la versione da 128 GB solo Wi-Fi e display da 12.9 pollici è di 1119 euro. Amazon, propone il device al prezzo di 1079,99 euro. Parliamo di uno sconto di ben 40 euro.

Al momento, entrambe le colorazioni della suddetta variante sono disponibili in prenotazione con arrivo per il 17 aprile. Trattandosi un una promozione speciale, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.