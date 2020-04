Covid-19 potrebbe causare sintomi peggiori sulle persone con diabete

Un medico noto su un canale della tv britannica ha spiegato perché la pandemia di COVID-19 potrebbe avere un impatto più grave sulle persone con diabete. Il dottor Amir Khan, che ha uno speciale interesse per il diabete di tipo 1 e di tipo 2, ha affermato che il sistema immunitario svolge un ruolo importante in quelli con diabete che sviluppano gravi sintomi di coronavirus.

Il dottore con sede a Bradford ha dichiarato: “Alti livelli di zucchero nel sangue per un lungo periodo di tempo possono effettivamente deprimere il sistema immunitario, quindi non risponde più rapidamente al virus quando entra nel corpo e ha più tempo per replicarsi, scendere ai polmoni e causare i problemi associati alla respirazione che possono portare alla necessità di cure ospedaliere.”

La relazione tra diabete e Covid-19

Alle persone con diabete viene detto di rimanere a casa e di concentrarsi il più possibile sul controllo dei livelli di zucchero nel sangue nel tentativo far rimanere l’organismo in buone condizioni di salute. Il dr Khan ha dichiarato: “Anche se la stragrande maggioranza soffrirà di sintomi da lievi a moderati, c’è una piccola proporzione che soffrirà di sintomi gravi e che è superiore a quella delle persone che non hanno il diabete”.

Ha anche discusso di come le persone che hanno patologie cardiache possano anche manifestare gravi sintomi COVID-19. I dati diffusi dalla Cina, dove ha avuto origine il virus, mostrano che dei primi 44.672 casi diagnosticati lì, le persone che avevano malattie cardiovascolari avevano il più alto tasso di mortalità, al 10,5%. Altre condizioni cardiache includono precedenti infarti o ictus.