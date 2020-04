La quarantena è difficile per molti, e ancora di più lo è per i bambini e i ragazzi i quali spesso e volentieri non capiscono il perché di questa situazione. Per rendere le giornate meno pesanti e magari far sognare questi protagonisti, la NASA e l’ISS National Lab hanno iniziato un progetto particolare.

Si tratta di video lezioni che trattano un gran numero di argomenti e tra questi c’è anche un programma di addestramento pensato proprio per gli astronauti e molto. Da come costruire un hovercraft e lanciare razzi, ovviamente niente di pericoloso. Altra chicca è la possibilità di prendere parte agli esperimenti che fanno sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Video lezioni dalla NASA

Le parole di Dan Barstow, responsabile dell’ISS National Lab per la parte legata all’eduzione: “Gli astronauti vedono il mondo dallo spazio e vogliono condividere la sua bellezza e la sua completezza. Fanno esperimenti medici per cercare cure e aiutano i giovani a vedere il potere dell’Universo misterioso che ci spinge a esplorare. Sappiamo che molti studenti stanno imparando a casa in questo momento, e le attività pratiche sono particolarmente importanti per mantenere gli studenti coinvolti e apprendere. Siamo tutti insieme.”

Altro aspetto particolare di questo progetto è la possibilità per gli studenti di scegliere che piante far crescere sulla Stazione Spaziale Internazionale. I semi o le piantine verranno portate direttamente sull’ISS dal prossimo carico che sarà affidato a SpaceX. Esperimenti importanti per il futuro dell’umanità nello spazio e i bambini potranno farne parte comodamente da casa loro.