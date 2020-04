Nei giorni passati abbiamo assistito ad un fenomeno lunare affascinante che abbiamo potuto osservare comodamente dalle nostre case: la superluna. Il nostro satellite infatti ha raggiunto questa settimana il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, rendendola più luminosa e più grande del solito.

Tale fenomeno non accade tutti i giorni e questo ha spinto alcune persone a registrare l’evento. Durante uno di questi filmati, caricato su YouTube da Jean-Michel Tenac, sono stati avvistati dei misteriosi oggetti volanti accanto alla superficie lunare. Queste strane capsule bianche proiettano inoltre delle convincenti ombre sulla roccia lunare.

Il video al momento ha totalizzato 700.000 visualizzazioni, ma gli utenti stanno ancora cercando di capire cos’hanno visto. Secondo un timestamp sul video gli eventi sarebbero accaduti il 26 marzo; la didascalia nel video riporta che è stato registrato a Montreal nel tardo pomeriggio. Non è chiaro al momento quale tipo di attrezzatura fotografica sia stata utilizzata per le riprese.

Video fake o verità? A voi l’ardua sentenza!

In un certo punto del video possiamo notare un ingrandimento dell’immagine che mostra a rallentatore e con chiarezza gli strani oggetti volanti. Ora, non siamo qui per giudicare, di stranezze inspiegabili ce ne sono e non sempre la scienza può aiutare a capire. Si tratta di un video piuttosto strano, potrebbe essere tranquillamente un falso, oppure potrebbe mostrarci qualcosa a cui non siamo abituati.

Magari degli alieni stavano sondando la superficie lunare con delle strane navicelle. Chiunque può dare la sua interpretazione sul fatto. Voi cosa ne pensate?