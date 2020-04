Tè verde, ecco i numerosi benefici che apporta all’organismo

Il tè verde è considerato una delle bevande più sane del pianeta. È ricco di antiossidanti che hanno molti benefici per la salute, sia per la prevenzione da malattie cardiocircolatorie e neurodegenerative, sia per lo svolgimento delle normali funzioni interne del corpo. Scopriamo quali sono i benefici che apporta.

I benefici del tè verde

1. Il tè verde contiene composti bioattivi sani

Il tè verde è molto più di una bevanda idratante. Il tè è ricco di polifenoli, che sono composti naturali che hanno benefici per la salute, come ridurre l’infiammazione e aiutare a combattere il cancro. Contiene una catechina chiamata EGCG (epigallocatechina-3-gallato). Le catechine sono antiossidanti naturali che aiutano a prevenire il danno cellulare e offrono altri benefici. Queste sostanze possono ridurre la formazione di radicali liberi nel corpo, proteggendo le cellule e le molecole dai danni. Questi radicali liberi svolgono un ruolo nell’invecchiamento e in molti tipi di malattie.

2. Può migliorare la funzione cerebrale

Il tè verde fa molto di più che tenerti vigile, potrebbe anche aiutare a migliorare le funzioni cerebrali. Il principio attivo chiave è la caffeina, che è uno stimolante noto.La caffeina colpisce il cervello bloccando un neurotrasmettitore inibitorio chiamato adenosina. In questo modo, aumenta effettivamente il fuoco dei neuroni e la concentrazione di neurotrasmettitori come la dopamina e la noradrenalina.

La ricerca ha costantemente dimostrato che la caffeina può migliorare vari aspetti della funzione cerebrale, inclusi umore, vigilanza, tempo di reazione e memoria. Tuttavia, la caffeina non è l’unico composto che stimola il cervello nel tè verde. Contiene anche aminoacido L-teanina, che è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica.

3. Il tè verde aumenta la combustione dei grassi

Secondo la ricerca, questa bevanda può aumentare la combustione dei grassi e aumentare il metabolismo. In uno studio condotto su 10 uomini sani, l’assunzione di estratto di esso ha aumentato il dispendio energetico del 4%. In un altro che ha coinvolto 12 uomini sani, l’estratto di esso ha aumentato l’ossidazione dei grassi del 17% rispetto a quelli che assumevano un placebo.

4. Gli antiossidanti del tè verde possono ridurre il rischio di alcuni tumori

Il cancro è causato dalla crescita incontrollata delle cellule. È una delle principali cause di morte al mondo. La ricerca ha dimostrato che il danno ossidativo può portare a infiammazione cronica, che può causare malattie croniche, inclusi i tumori. Gli antiossidanti possono aiutare a proteggere dai danni ossidativi. Il tè verde è un’ottima fonte di potenti antiossidanti. La ricerca ha collegato i composti di questa bevanda con un ridotto rischio di cancro al seno, alla prostata ed al colon-retto.