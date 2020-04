Dopo aver parlato, proprio ieri, delle offerte Amazon dedicate alla nuovissima gamma di iPad Pro, oggi, parliamo di un altro nuovo prodotto della mela morsicata, MacBook Air. La nuova generazione di portatili lanciata insieme ad iPad Pro 2020 è già disponibile in sconto sul noto sito di e-commerce Amazon. Parliamo di un vero e proprio affare per i fan del colosso di Cupertino. Scopriamo in cosa consiste la promozione.

Ebbene sì, Apple si è finalmente decisa a proporre un aggiornamento consistente del famoso portatile sottile. Il nuovo MacBook Air porta in campo la tanto amata Magic Keyboard. Ma non è tutto, questo mette in gioco anche dei processori di ultima generazione e una memoria interna base raddoppiata. Con l’offerta di Amazon, il dispositivo diventa più conveniente che mai. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: MacBook Air 2020 256 GB con più di 100 euro di sconto su Amazon

MacBook Air 2020 è sul mercato da pochissimi giorni. Nonostante ciò, il noto sito di e-commerce Amazon ha deciso di metterlo già in sconto ad un prezzo strepito. In offerta, infatti, troviamo il modello base con memoria interna da 256 GB e processore Intel Core i3 di decima generazione a 1,1 GHz. Il prezzo di listino del prodotto è di 1229 euro. Amazon lo propone, invece, a soli 1112,99 euro. Parliamo di una riduzione di ben 116 euro sul prezzo di listino. Uno sconto ottimo considerando il dispositivo.

Al momento, l’unica variante disponibile a questo prezzo così ridotto è quella argento. Tuttavia, non escludiamo che possano aggiungersi anche le altre due varianti. Come al solito, si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.