Il Tesla Cybertruck è senza dubbio uno dei veicoli più discussi degli ultimi tempi. Il design molto spigoloso ma allo stesso tempo robusto del pick-up ha reso molti appassionati entusiasti dinanzi alla possibilità di mettere le mani su qualcosa di completamente nuovo nel mercato automobilistico moderno. In un video pubblicato di recente sul canale YouTube The Fast Lane Car, si discuteva del motivo per cui alcuni sostengono che il Cybertruck non riuscirà a conquistare il mercato, a causa del suo design “pesante” che potrebbe rendere difficoltoso l’uso fuori strada.

“Ciò che basta per un buon fuoristrada è un’altezza da terra sufficiente, un cambio efficiente e una protezione per il sottoscocca“, hanno affermato gli esperti. In genere, i veicoli fuoristrada più adatti ai terreni difficili hanno un passo corto, sono leggeri e tendono a tenere distanze da terra più alte del normale, che aiutano a viaggiare su forti pendenze e sullo sterrato. Tommy Mica di The Fast Lane Car evidenzia questi fattori durante il video, affermando che il più grande nemico di un veicolo fuoristrada è il suo peso.

I principali punti a sfavore del Cybertruck sarebbero le sue dimensioni e il suo peso

“Proprio come su strada, in fuoristrada il peso è determinante. Minore è il peso, più facile è superare gli ostacoli e gestire situazioni difficili. Il Cybertruck sarà enorme e mostruosamente pesante“, sostiene Mica. Sebbene sia ideale avere un veicolo più leggero per il fuori strada, ciò non significa che un’auto pesante avrà problemi in tal senso. In effetti, ci sono molti veicoli che hanno un peso simile a quella Cybertruck, che si aggiro intorno alle 3 tonnellate: uno è il Ford F-150 Raptor 2019, un pick-up riconosciuto come uno dei 12 migliori veicoli fuoristrada sul mercato.

Elon Musk, CEO di Tesla, dal canto suo ha dichiarato che le dimensioni note del Cybertruck non sono ancora definitive. All’inizio di dicembre 2019, Musk aveva affermato che la larghezza e la lunghezza sarebbero state riviste, in modo che il veicolo possa adattarsi ad un garage residenziale medio. “Probabilmente ridurremo la larghezza, senza perdere funzionalità nè estetica“, aveva dichiarato Musk.