L’interfaccia bianca luminosa di Facebook può affaticare la vista dopo lunghe ore di navigazione. Ora possiamo far riposare i nostri occhi abilitando la Dark Mode di Facebook. Questa funzione andrà semplicemente a rendere più scura l’interfaccia classica.

Tale impostazione risulterà familiare ai più dato che gradualmente tutti i principali social media stanno applicando tale modalità. La Modalità Oscura è stata infatti implementata su WhatsApp e Messenger nonchè su Instagram, inoltre è già disponibile anche sull’app di Facebook per iOS e Android.

Come attivare la Dark Mode su Facebook Desktop

Per attivare questa funzione basta accedere con il proprio account al sito di Facebook, se non avete ancora impostato l’interfaccia Facebook Desktop basta premere sull’apposito pulsante nelle impostazioni dell’account. Una volta impostata l’interfaccia di Facebook, cliccate sulla freccia giù nell’angolo in alto a destra per aprire il menu account. Da qui possiamo attivare l’opzione “Dark Mode” per scurire lo schermo.

Se volete illuminare nuovamente il vostro schermo, potte disattivare la Dark Mode con lo stesso procedimento descritto qui sopra.

Ricordiamo che la nuova Modalità Oscura non fa bene solo ai nostri occhi, ma riduce anche il consumo della batteria (su smartphone). Secondo alcune ricerche tuttavia la funzione potrebbe provocare fastidio o danni a chi soffre di astigmatismo. Spetta dunque a voi la decisione di attivare o meno la modalità a seconda delle proprie necessità.