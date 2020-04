La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore rilasciato una nuova sfida Maya. Per chi non lo sapesse, Maya risulta essere la skin personalizzabile introdotta dall’azienda con l’inizio della stagione 2 di Fortnite. Ogni sfida completata permette di sbloccare una parte del costume. Questa settimana, tocca al trucco. Ecco in cosa consiste la challenge.

Ebbene sì, dall’inizio della stagione 2 non esistono più solamente le classiche sfide settimanali e giornaliere, ma anche una serie di challenge dedicate a skin del Pass Battaglia. Queste, ovviamente, fanno guadagnare una marea di ricompense ai giocatori. In questo articolo andremo a vedere quella che è la challenge Maya di questa settimana.

Fortnite: ecco in cosa consiste la challenge Maya della settimana 9

Puntuale come un’orologio svizzero, la challenge Maya della settimana 9 è arrivata all’interno di Fortnite. Questa, risulta essere la penultima del set. La sfida risulta essere abbastanza semplice: sopravvivi a 500 avversari. Non bisognerà fare altro che giocare qualche partita per completarla senza troppi sforzi. Una volta completata, sarà possible scegliere il trucco del personaggio. Le scelte sono ben 5. Precisiamo che una volta confermata un’opzione, non sarà più possibile cambiare idea. Di conseguenza, vi consigliamo di pensare bene allo stile che volete prima di procedere.

L’intento di Epic Games è quello di dare agli utenti una skin personalizzata al 100%. L’idea è piaciuta così tanto ai fan che la casa potrebbe decidere di riproporla anche nelle prossime stagioni. Ricordiamo che la prossima settimana verrà rilasciata l’ultima sfida del set. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.