Huawei Watch GT2e, arriva in Italia il nuovo smartwatch

Negli ultimi anni un settore sempre più in crescita è quello degli smartwatch, dei semplici e comodi orologi con all’interno tantissime funzionalità utili per l’utilizzatore, grazie al fatto di potersi collegare allo smartphone tramite Wi-Fi o Bluetooth.

La famosa azienda cinese Huawei sin da subito ha dato importanza a questo settore, lanciando vari modelli, tra cui il nuovo Huawei Watch GT2e, presentato da un paio di settimane e che ora è disponibile all’acquisto anche in Italia. Scopriamo qualcosa in più.

La scheda tecnica del Huawei Watch GT2e

Lo smartwatch ha un ottimo display AMOLED da 1,39″ 454×454 pixel con cassa da 46mm. Il comparto hardware è composto dal SoC HiSilicon Hi1132 Kirin A1, supportato da ben 4GB di memoria interna, molto ampia e capiente.

Huawei Watch GT2e offre numerose funzionalità: SpO2, frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, luce ambientare, funzioni specifiche per sportivi, il tutto collegandosi al proprio smartphone tramite tecnologia Bluetooth 5.0. Lo smartphone, per permettere il collegamento, deve avere come sistema operativo Android 4.4 o superiore, o iOS 9.0 o superiore.

Per quanto riguarda la batteria, ha un’autonomia circa di 14 giorni con utilizzo medio (ovviamente si abbassa se lo si usa molto frequentemente), e resiste all’acqua fino a 5ATM, quindi ottimo da usare anche mentre si nuota, si fa la doccia o altro. Lo smartwatch è acquistabile nei vari negozi fisici ed online di Huawei e su Amazon nelle colorazioni Graphite Black, Lava Red, Mint Green, Icy White, al prezzo di listino di 169 euro.