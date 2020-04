I social network di Mark Zuckerberg stanno dando sempre maggiore importanza alle loro versioni desktop. Dopo avervi annunciato la nascita dell’app Messenger per Windows e Mac, vi parliamo oggi di una grossa novità arrivata sulla versione desktop di Instagram. Ci riferiamo, ovviamente, alla possibilità, finalmente, di inviare messaggi diretti tramite computer. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che una delle intenzioni di Facebook sia quella di migliorare le versioni desktop dei suoi social network. Dopo averle trascurate a favore delle versioni mobili, infatti, questo si è reso conto che ancora in molti utilizzano i social su desktop. I DM sulla versione web di Instagram funzioneranno allo stesso modo che sui device mobili.

Instagram: ora i DM si possono inviare anche da desktop

L’arrivo dei DM nella versione desktop di Instagram non è una totale novità. Diverse settimane fa, infatti, l’azienda aveva abilitato la funzione ad una piccola parte di utenti al fine di effettuare diversi test. A quanto pare, è andato tutto liscio. Nelle scorse ore, la stessa casa ha annunciato ufficialmente che la feature, ora, risulta essere disponibile per tutti gli utenti. L’interfaccia con cui è stata introdotta risulta essere molto intuitiva. L’icona dei direct, infatti, è stata aggiunta insieme alle altre in alto a destra. Basterà cliccarci sopra per veder comparire tutte le conversazioni disponibili.

Un grosso passo avanti per Instagram che rende la versione mobile e desktop sempre più vicine tra loro. Ci aspettiamo che in futuro vengano introdotte anche altre consistenti migliorie. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.