LG Style3, ecco il nuovo smartphone di media fascia dell’azienda

LG ha annunciato un suo nuovo smartphone di media fascia, l'LG Style 3, un telefono dalla buona scheda tecnica ma per ora in commercio solo in Giappone

LG, nonostante la forte concorrenza di altre aziende nel settore, ha sempre dato importanza agli smartphone, ed infatti ha appena ufficializzato un nuovo dispositivo per il mercato giapponese, LG Style3, un cellulare di media fascia. Scopriamo insieme di cosa si tratta, le specifiche tecniche e se è esclusivo per l’Asia o arriverà anche in Europa con una versione globale.

La scheda tecnica del nuovo LG Style3

Lo smartphone ha un display da 6.1” OLED QuadHD, non eccessivamente grande rispetto a molti altri modelli e con ottima risoluzione. Il comparto hardware si compone del SoC Qualcomm Snapdragon 845, supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro sd.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo due sensori posteriori, rispettivamente da 48 megapixel e da 5 megapixel, ed un’unica fotocamera anteriore da 8 mp. Per quanto riguarda la batteria, essa ha una capienza di 3500 mAh con supporto ricarica rapida. Non è molto capiente come batteria rispetto ad altri modelli di media fascia ma assicura comunque un’ottima durata giornaliera. Altre specifiche tecniche sono il sensore d’impronte digitali posto sulla scocca posteriore, il 4G, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0, l’NFC per pagare ai Contactless, le certificazioni IPX5 e IP68.

Alcuni dettagli ancora non si sanno, come le dimensioni ed il peso totale, e soprattutto il sistema operativo, che si presume però sarà Android 10. L’LG Style 3 per ora arriverà soltanto in Giappone nelle due colorazioni Aurora White e Mirror Black, ad un prezzo ancora non ufficializzato. Purtroppo, le speranze che venga esteso il commercio anche in Europa sono abbastanza remote.