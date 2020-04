Nuove prove suggerirebbero che i pangolini, e non i serpenti, potrebbero essere l’anello mancante per la trasmissione del nuovo coronavirus dai pipistrelli agli umani.

Dalla prima diffusione nel mercato all’ingrosso di Huanan a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019, COVID-19 ha infettato oltre un milione di persone in tutto il mondo. Per comprendere e controllare la trasmissione di COVID-19, gli scienziati stanno studiando ciò che causa la malattia: SARS-CoV-2, precedentemente denominato 2019-nCoV.

Il SARS-CoV-2 è un virus zoonotico, il che significa che ha avuto origine negli animali ed è stato passato poi all’uomo. Una sfida fondamentale è capire quale animale ha trasmesso il virus.

Secondo nuovi studi i ricercatori pensano che i pangolini, al contrario dei serpenti, possano aver trasmesso il coronavirus all’uomo e causato la pandemia di COVID-19. Il pangolino, noto anche come formichiere squamoso, è l’unico mammifero noto con squame e si trova in Asia e in Africa.

Il mistero della trasmissione zoonotica

Da gennaio 2020, l’attuale consenso tra la comunità scientifica è che la SARS-CoV-2 ha avuto origine nei pipistrelli; tuttavia, è improbabile che i pipistrelli abbiano trasmesso il virus direttamente agli esseri umani in base a ciò che è noto sulla diffusione di coronavirus zoonotici precedenti.

Inizialmente gli scienziati sospettavano che il pipistrello avesse trasmesso il coronavirus all’uomo usando come ospite intermedio un altro animale. Ad esempio, SARS-CoV, che è il coronavirus che ha causato la pandemia di SARS nel 2003, è un parente stretto di SARS-CoV-2. Gli scienziati sospettavano che il virus fosse passato dai pipistrelli all’uomo attraverso lo zibetto di palma mascherato. Allo stesso modo, MERS-CoV, il coronavirus che ha causato la MERS in Medio Oriente nel 2012, è passato dai pipistrelli all’uomo attraverso il dromedario.

L’identità dell’ospite intermedio di SARS-CoV-2 è quindi un mistero che molti ricercatori sperano di risolvere, poiché conoscere l’ospite intermedio è molto utile per prevenire un’ulteriore diffusione dell’epidemia.

Uno studio iniziale ha affermato che serpenti come il krait cinese e il cobra cinese potessero essere gli ospiti intermedi del SARS-CoV-2. Tuttavia, questa conclusione ha rapidamente attirato lo scetticismo poiché non esiste alcuna prova che i coronavirus possano passare da un animale a sangue freddo, come i serpenti, agli esseri umani.

Il pangolino potrebbe essere l’anello mancante nella diffusione del COVID-19? Gli studi degli scienziati hanno rivelato che la sequenza genetica del coronavirus, scoperta in campioni polmonari di pangoline malesi, era molto simile alla SARS-CoV-2. I due virus condividevano il 91% della loro sequenza genetica.