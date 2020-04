Amazon continua a dare piccole gioie a tutti i fan della mela morsicata e non. Nelle scorse ore, il noto e-commerce ha deciso di mettere in promozione uno degli smartphone Apple più desiderati di sempre. Stiamo parlando, ovviamente di iPhone XS Max. Il dispositivo è disponibile sul sito ad un prezzo davvero strepitoso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Era un po’ di tempo che la gamma di iPhone XS non veniva messa in sconto su Amazon. Considerando che stiamo parlando di una serie di dispositivi che Apple non presenta più a catalogo, risulta essere sempre più difficile trovarli in commercio. Come al solito, però, Amazon non delude mai. Una scorta di iPhone XS Max con memoria interna da 64 GB è disponibile ad un prezzo super fino ad esaurimento.

Amazon: iPhone XS Max a soli 749 euro!

iPhone XS Max è lo smartphone top di gamma Apple dello scorso anno. Sostituito da iPhone 11 Pro Max, i due device differiscono solo per alcune caratteristiche. Se non vi interessa l’ultimo modello ma volete comunque qualcosa di molto potente, l’offerta di Amazon fa davvero al caso vostro. La variante base di iPhone XS Max 64 GB viene proposto, infatti, ad un prezzo di 749 euro. Parliamo di una riduzione di 540 euro rispetto al prezzo di listino di 1289 euro (prezzo proposto da Apple prima di rimuoverlo dal catalogo). Beh che dire, un vero e proprio affare.

Al momento, l’unica colorazione disponibile a questo prezzo risulta essere quella oro. I pezzi disponibili sembrano essere abbastanza limitati. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.