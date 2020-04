Coronavirus, come funziona il monitoraggio della posizione tramite app

In Europa ed in tutto il mondo si sta pensando di utilizzare determinate applicazioni e tecnologie per tracciare i movimenti per il coronavirus

Nel tentativo di respingere il coronavirus mentre vengono riavviate le economie, il mondo ha colpito la stessa idea: un’app per smartphone che avvisa le persone se sono state vicine a qualcuno che ha il virus. Potrebbe essere l’unica soluzione efficace ai blocchi di massa; il virus si sta diffondendo “troppo velocemente per essere contenuto dalla traccia dei contatti manuale, ma potrebbe essere controllato se questo processo fosse più veloce, più efficiente e si verificasse su larga scala”, hanno concluso i ricercatori dell’Università di Oxford in un nuovo documento.

Sostengono che “un’app di tracciamento dei contatti che crea un ricordo dei contatti di prossimità e notifica immediatamente i contatti di casi positivi può ottenere il controllo dell’epidemia se utilizzata da un numero sufficiente di persone”. Esistono già app COVID-19 in uso in Cina, Hong Kong, Russia e Singapore e sia gli Stati Uniti che l’Europa stanno lavorando sodo sulle proprie versioni che potrebbero essere rilasciate entro la fine del mese.

Su cosa si basano le app per monitorare il coronavirus

Le applicazioni che si vogliono fare per cercare di monitorare la pandemia di coronavirus si basano principalmente su due tecnologie:

GPS

Il primo approccio è anche il più semplice: utilizzare il ricevitore GPS integrato del telefono e portare la posizione di tutti a pochi metri. Questa è una tecnologia collaudata utilizzata da una vasta gamma di app per smartphone per offrire alle persone tutto, dalle indicazioni agli elenchi locali, quindi è veloce, economica e facile da fare. Ma ci sono problemi, il più significativo dei quali è che tutti quei dati devono essere assemblati e analizzati in una posizione centrale per essere efficaci. Se qualcuno segnala che sono positivi dal virus, è possibile tornare indietro nel tempo e vedere dove si trovavano fisicamente e quindi avvertire tutti coloro che erano vicini a loro che dovrebbero cercare di mettersi in quarantena per impedire un’ulteriore diffusione.

Tecnologicamente questo è un buon sistema, ma il modo in cui viene implementato è cruciale. In Cina, il governo ha detto a tutti che deve scaricare ed eseguire l’app e ha messo il monitoraggio nella maggior parte degli spazi pubblici, come trasporti pubblici e negozi, per farla rispettare.

Bluetooth

Questo metodo e quello che viene spinto da Google e Apple come la migliore soluzione per il tracciamento e la tracciabilità. Finirà nelle app negli Stati Uniti e nel Regno Unito e probabilmente in tutta Europa. A differenza degli altri sistemi che sono stati eseguiti centralmente e con informazioni molto limitate sul loro funzionamento, Apple e Google hanno pubblicato le API che propongono di utilizzare e focalizzate su come incaricare l’utente dei propri dati.

In questo caso, il sistema utilizza la funzione Bluetooth del telefono. Bluetooth utilizza onde radio UHF a lunghezza d’onda corta per trasmettere dati su brevi distanze. Il telefono trasmette costantemente un identificatore Bluetooth che consente agli altri vicini di vederlo e connettersi ad esso. Questo approccio ha diversi vantaggi: non richiede dati precisi sulla posizione, ma solo la posizione relativa: eri vicino a quest’altra persona, ma non importa dove ti trovavi esattamente quando eri vicino a loro. Evita anche il problema di un database centralizzato e controllo, con tutti i dati rilevanti memorizzati sui telefoni degli individui; dati effettivamente privi di valore dal punto di vista finanziario. E mette la segnalazione di un risultato positivo nelle mani dell’individuo.