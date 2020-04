L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di rinnovare la collaborazione con Playstation. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato un nuovo pacchetto celebrativo Fortnite. Questo, è una esclusiva per gli iscritti al Playstation Plus. In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli sul bundle.

Epic Games collabora con Playstation per il rilascio dei pacchetti celebrativi di Fortnite da oramai più di un anno. Nel corso dei mesi sono stati rilasciati diversi costumi e dorsi decorativi che solo gli utenti iscritti al Playstation Plus hanno potuto riscattare. Ricordiamo che questi cosmetici sono molto esclusivi. Infatti, questi non saranno mai disponibili all’interno del negozio oggetti del gioco. Cosa contiene il nuovo bundle? Scopriamolo insieme.

Fortnite: Point Patroller è la nuova skin celebrativa del PS Plus

Ancora una volta, la skin celebrativa PS Plus si veste di blu. A scovare il costume e il suo dorso decorativo in anteprima è stato un noto dataminer. Il nome inglese del costume che fa parte dell’esclusivo bundle è “Point Patroller” e ha una rarità blu. Questo, ovviamente, è associato al suo dorso decorativo “Recon Strike”. Il pacchetto è disponibile a partire da oggi e rimarrà nello store per le prossime settimane.

Essendo un’esclusiva PS Plus, il bundle viene offerto gratuitamente a tutti coloro che possiedono una sottoscrizione al suddetto servizio di Playstation. Siccome Epic Games non comunica mai la data di rimozione dallo store di questi speciali pacchetti, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.