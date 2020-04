Google Home, prova a cambiare queste 5 impostazioni

Google Home è un ottimo smart speaker per la casa, ma è utile solo come lo fai tu, e pertanto è fondamentale saperlo configurare bene. Ma alcune impostazioni sono selezionate per impostazione predefinita e altre potresti aver scelto quando hai ottenuto il tuo primo dispositivo dell’azienda statunitense, quindi potresti essere bloccato con scelte che non sono le tue migliori opzioni.

Vediamo alcuni suggerimenti per migliorare e rendere efficace al massimo l’esperienza dello smart speaker dell’azienda americana.

5 impostazioni di Google Home

Ricevi una notifica quando qualcuno si unisce al tuo gruppo Google Home

“Sono l’unica persona nella mia famiglia”, dici. “Perché dovrei essere avvisato se qualcuno si unisce al mio gruppo Google Home?” Proprio perché sei l’unico che dovrebbe essere autorizzato ad usarlo, ecco perché. Questa impostazione non è solo per tenervi informati delle modifiche, si tratta di sicurezza. Se il tuo account Google dovesse essere violato o altrimenti compromesso, un segnale di avvertimento potrebbe essere un utente non autorizzato o un dispositivo aggiunto al tuo gruppo dell’altoparlante.

Privacy.

A proposito di sicurezza, quando è stata l’ultima volta che hai controllato le tue impostazioni sulla privacy?

Se è passato molto tempo da quando hai modificato le impostazioni sulla privacy nell’app Google Home, puoi andare semplicemente nelle impostazioni e controllare che tutto sia ok, ed eventualmente apportare modifiche.

Usa il tuo numero di telefono principale per effettuare chiamate da Google Home

La chiamata in vivavoce è una delle più grandi funzionalità di Google Home, ma non funzionerà come desideri a meno che non sia stata impostata correttamente. Bisogna quindi ricontrollare le impostazioni di chiamata, di volume ecc.

Imposta un soprannome

Un’impostazione molto divertente è quella di selezionare come l’altoparlante dovrà chiamarvi. Potete scegliere il vostro nome o anche qualsiasi soprannome vogliate.

Massimizza il tuo divertimento musicale

Gli altoparlanti di Google non solo suonano alla grande da soli, ma migliorano anche quando li raddoppi o tripli o addirittura li quadrupli. In effetti, puoi aggiungere tutti gli altoparlanti che hai in casa a un gruppo di altoparlanti.