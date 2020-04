Le notizie in merito ai melafonini di quest’anno non cessano di arrivare. Sembra che solo due dei 4 modelli di iPhone 12 avranno un design rinnovato. A sostenere questa tesi, il noto sito americano Bloomberg. Sarà davvero così? Andiamo a scoprire cosa ha affermato in un suo ultimo report.

Sappiamo bene che la casa della mela lancerà due differenti linee di iPhone nel corso del prossimo autunno. Da una parte avremo due successori di iPhone 11 e dall’altra due di iPhone 11 Pro. Secondo il sito americano, solo le varianti Pro avranno il tanto chiacchierato design innovativo ispirato ad iPad Pro. Quelli “base”, invece, manterranno l’estetica dell’attuale generazione.

iPhone 12: design di iPad Pro per solo 2 modelli

Bloomberg crede che quanto dichiarato dalla maggior parte degli analisti sia la verità. Tuttavia, è convito che solo le varianti Pro dei nuovi melafonini avranno un design rinnovato. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max si ispireranno ad iPad Pro: avranno bordi piatti, un display con cornici ridotte e un notch decisamente più piccolo. Inoltre, verrà introdotto, oltre alle tre fotocamere, un sensore LiDAR. I display di entrambe le varianti saranno più grandi rispetto a quelli dell’attuale generazione (6,1” e 6,7”).

Gli iPhone 12 standard continueranno a puntare sul ricercato design di iPhone X. A quanto pare, Apple avrebbe deciso di adottare questa soluzione per differenziare maggiormente le due linee (si consideri che quest’anno tutti i modelli avranno display OLED). Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.