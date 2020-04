Sono mesi che i fan della mela morsicata non attendono altro. Apple ha finalmente presentato, tramite comunicato stampa, un nuovo modello di iPhone SE. Lo smartphone sarebbe dovuto uscire già lo scorso mese ma l’emergenza Coronavirus ha costretto l’azienda a rimandare il tutto. In questo articolo, andiamo a scoprire caratteristiche, disponibilità e prezzi del device.

Apple ha deciso di optare per un nome semplice, “iPhone SE”. Questo risulta essere lo stesso utilizzato per la prima generazione. Lo smartphone offre caratteristiche premium ad un prezzo davvero ridotto. L’idea del colosso di Cupertino è quella di invogliare sempre più clienti a provare il mondo iOS. Riuscirà nel suo intento?

Apple iPhone SE: caratteristiche premium a prezzo ridotto

Come avevano già confermato diversi rumors, il nuovo iPhone SE ripropone il design di iPhone 8 in tutto e per tutto. Il display è, infatti, un Retina HD da 4,7” mentre, la scocca è in alluminio e vetro. Il sistema di sicurezza, ovviamente, è il tanto amato Touch ID. La cosa che sorprende del dispositivo è sicuramente il processore. Questo, infatti, monta il super performante chip di iPhone 11 Pro, l’A13 Bionic. Ricordiamo che, al momento, questo risulta essere il processore più potente mai visto su uno smartphone. Qualsiasi operazione con il dispositivo sarà più fluida che mai.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Apple ha deciso di optare per una singola fotocamera da 12 MPX. Questa grazie al chip A13 Bionic sarà comunque in grado di scattare foto mozzafiato in modalità ritratto. I video, invece, raggiungeranno una risoluzione 4K fino a 60 fps.

Infine, iPhone SE risulta avere anche una certificazione IP67, di conseguenza, questo risulta essere resistente all’acqua fino ad 1 metro di profondità e fino ad un massimo di 30 minuti.

Quelle elencate fino ad ora, sono solo le principali novità del nuovo smartphone low cost di Apple. iPhone SE di seconda generazione sarà disponibile a partire dal prossimo 24 aprile. Apple avvierà le prenotazioni il 17 aprile alle ore 14. Il dispositivo viene proposto nelle tre varianti nero, bianco e rosso e in tre differenti tagli di memoria: 64 GB, 128 GB e 256 GB. I prezzi, per le tre configurazioni, sono rispettivamente di 499 euro, 549 euro e 669 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.