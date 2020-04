Negli scorsi giorni, diversi dataminer avevano scovato informazioni che facevano presupporre un ritardo con l’uscita della nuova stagione di Fortnite. Ebbene sì, nelle scorse ore, è stata Epic Games stessa a confermare il tutto. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, questa ha fatto sapere che la stagione 2 del capitolo 2 sarà estesa. Andiamo a scoprire fino a quando.

Non è la prima volta che Epic Games decide di posticipare l’inizio di una stagione (stagione 2, capitolo 2). Tuttavia, nessuno si aspettava che la questione si fosse ripetuta così presto. L’azienda non ha specificato le motivazioni per la quale è stata presa questa decisione. L’emergenza sanitaria avrà contribuito?

Fortnite: la nuova stagione 3 inizierà ufficialmente il prossimo 4 giugno

Ebbene sì, non parliamo di un ritardo di pochi giorni. La stagione 3 inizierà, salvo altre posticipazioni, il prossimo 4 giugno. Parliamo di circa un mese di distanza dalla data originariamente comunicata (30 aprile). Il colosso del fenomeno videoludico, però, ci tiene a precisare che farà il possibile per intrattenere al massimo i giocatori. Nel comunicato ufficiale, infatti, si parla dell’aggiunta di nuove sfide, di particolari eventi, di gameplay sempre freschi e di diverse sorprese. Tutto ciò sarà bastato per non far impazzire i fan?

A quanto pare no. Nelle scorse ore, si è scatenata una vera e propria bufera all’interno della community. Da una parte c’è chi punta il dito contro la scorrettezza di Epic Games. Dall’altra, chi la giustifica per la particolare situazione che tutti stiamo vivendo. Ora, siamo davvero curiosi di vedere cosa di inventerà l’azienda per non cadere nell’abisso. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.