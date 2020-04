Nelle scorse ore, Apple ha introdotto i cuscinetti per gli auricolari true wireless AirPods Pro all’interno del suo store online. Ebbene sì, da adesso in poi, in caso di necessità, non sarà più necessario recarsi nei negozi (che al momento sono anche chiusi per l’emergenza sanitaria) ma basterà ordinarli online. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods Pro sono gli auricolari true wireless di fascia alta della mela morsicata. Presentati lo scorso novembre, sono andati subito a ruba per la loro configurazione in-ear e per la funzione di cancellazione attiva del rumore. All’interno della confezione degli auricolari si trovano ben 3 paia di cuscinetti in 3 misure differenti. Cosa bisogna fare, però, se si smarrisce un cuscinetto? Apple ha messo in campo una soluzione semplice ed efficace.

Apple: i cuscinetti di AirPods Pro possono essere acquistati direttamente online

I cuscinetti in silicone degli AirPods Pro sono, ovviamente, rimovibili. Apple ha proposto ben tre taglie differenti in modo che questi si adattassero al maggior numero possibile di orecchie. Può capitare, che un utente perda o danneggi uno dei cuscinetti. A quel punto, cosa bisogna fare?. Fino ad ora, bisognava recarsi in un Apple Store per avere assistenza al problema. Da ora in poi, tutto sarà più semplice. La casa ha, infatti, avviato la vendita dei cuscinetti all’interno dello store ufficiale.

Ebbene sì, da oggi è possibile acquistare i cuscinetti per AirPods Pro direttamente dal sito ufficiale della mela morsicata. Le confezioni contengono due paia di cuscinetti nella misura prescelta e vengono venduti al prezzo di 9 euro. La disponibilità risulta essere immediata. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.