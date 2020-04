Qualche settimana fa, Apple ha presentato una nuova gamma di iPad Pro. Insieme ad essi, anche una nuova tastiera super innovativa. Stiamo parlando, ovviamente, della Magic Keyboard per iPad Pro. Si tratta della prima tastiera Apple per tablet dotata di trackpad. Problemi legati all’emergenza Coronavirus avevano spinto Cupertino a rimandare il lancio dell’accessorio. Tuttavia, a sorpresa, nelle scorse ore, è stato reso disponibile all’acquisto. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che Apple sia riuscita ad accorciare i tempi. La Magic Keyboard per iPad Pro che sarebbe dovuta uscire a fine mese prossimo è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale. Andiamo a scoprire il prezzo e i tempi di consegna.

Apple: Magic Keyboard a partire da 339 euro

La Magic Keyboard risulta essere la tastiera per iPad più evoluta di sempre. La perfetta compagna di iPad Pro, introduce tasti con meccanismo a forbice retroilluminati e un trackpad che rendono il tablet un vero e proprio computer. L’attacco magnetico dell’accessorio al dispositivo permette di regolare l’angolazione dell’iPad a proprio piacimento. L’introduzione di una porta USB-C sulla tastiera permette di ricaricare l’iPad senza dover occupare la porta principale.

Beh che dire, parliamo di un dispositivo che, a tutti gli effetti, dà una marcia in più al tablet professionale della mela morsicata. La Magic Keyboard esiste in due diverse versioni, quella per iPad Pro 11” e quella per iPad Pro 12.9”. Entrambe sono compatibili anche con la precedente generazione di iPad Pro. Il prezzo a cui vengono proposte è rispettivamente di 339 euro e 399 euro.

Le disponibilità delle due varianti potrebbe essere molto limitata. Al momento, il sito Apple indica una disponibilità immediata con consegna entro la prossima settimana. Tuttavia, i tempi potrebbero allungarsi molto in fretta. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.