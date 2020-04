Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato un importante aggiornamento di Fortnite. Questo, è arrivato a distanza di poche ore dalla notizia dell’estensione della stagione 2 del capitolo 2 dove l’azienda ha promesso update consistenti ai propri utenti. La versione 12.40 sarà all’altezza delle aspettative della community? Cerchiamo di scoprirlo insieme elencando tutte le novità introdotte.

Nonostante si tratti di un aggiornamento importante, questa volta Epic Games non ha deciso di introdurre nuovi oggetti o armi all’interno della mappa di gioco. L’update, infatti, si sofferma sull’introduzione di una nuova piccola feature e su dei cambiamenti all’interno della mappa di gioco. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: lo Squalo diventa una prigione

Ebbene sì, la cosa più importante dell’aggiornamento 11.40 risulta essere il cambiamento della location “lo Squalo”. Questa, infatti, è stata completamente modificata. Ora, risulta essere a tutti gli effetti una prigione. Ciò, ovviamente, fa presagire che qualcosa sta per accadere all’interno del gioco. Non ci sorprenderebbe se nelle prossime settimane, Epic Games annunciasse un evento speciale. Oltre a questo, l’azienda ha anche deciso di aggiungere una piccola feature all’interno della bussola di gioco. Da ora in poi viene segnalata su di essa, con puntini rossi, la presenza degli spari degli avversari. In questo modo, sarà davvero difficile confondersi.

Come abbiamo già detto, Epic Games ha deciso di non introdurre nessuna arma nuova per questa settimana. Tuttavia, ciò non vuol dire che qualche nuovo oggetto non sia stato aggiunto nei codici. Potremmo veder debuttare qualcosa nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.