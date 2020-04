La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato nelle scorse ore il nuovo iPhone SE. Vi abbiamo elencato tutte le novità principali del dispositivo in un articolo dedicato. In concomitanza con la presentazione del dispositivo, Apple ha reso noto anche il prezzo della copertura AppleCare+ per il dispositivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete, Apple offre ai suoi utenti la possibilità di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva per la maggior parte dei suoi prodotti. Questa, permette di abbassare di molto i costi delle riparazioni in caso di danni accidentali al dispositivo. Ecco quanto costa per il nuovo iPhone SE.

iPhone SE: AppleCare+ a 99 euro o a 4,12 euro al mese

Ebbene sì, Apple dà due possibilità di sottoscrizione al programma AppleCare+. In fase di pagamento, infatti, l’azienda vi chiederà se volete pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione a 99 euro o se pagarla a rate mensili di 4,12 euro ciascuna (totale di 24 mesi). Se invece siete ancora indecisi, ricordiamo che Apple dà 60 giorni di tempo, dall’attivazione del device, per acquistare un piano AppleCare+. In tal caso però, il pagamento dovrà essere una tantum.

La sottoscrizione AppleCare+ ha durata di due anni e copre fino a due interventi per danni accidentali. Il costo che si dovrà sostenere per la sostituzione del prodotto è molto inferiore a quello di listino: 29 euro per problemi al display e 99 euro per problemi di altra natura. Infine, viene garantito supporto telefonico per tutta la durata del piano. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.