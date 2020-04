Per incoraggiare i giocatori a stare a casa, Sony ha deciso di regalare due giochi gratuiti per PlayStation 4 piuttosto conosciuti. I titoli in questione sono Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Il primo raccoglie i primi tre capitoli della saga Uncharted in versione rimasterizzata, un’avventura ricca d’azione diventata un’icona tra le esclusive PlayStation. Journey è un indie realizzato da Thatgamecompany nato in origine su PS3; il titolo ci trasporta in un vasto deserto ricco di segreti, curiosità da scroprire e strane creature.

Come riportato in un post sul Blog di PlayStation, i giochi fanno parte della nuova iniziativa “Play at Home” dell’azienda al fine di ridurre la diffusione di Covid-19. La campagna di Sony include anche un generoso fondo da 10 milioni di dollari per gli sviluppatori indipendenti così da sostenerli in questo momento difficile.

Quando saranno disponibili i due giochi?

I giochi saranno disponibili a partire dal 15 aprile e saranno disponibili fino al 5 maggio 2020. Ci teniamo a farvi sapere che entrambi i giochi possono essere scaricati gratuitamente senza la necessità di un abbonamento al PlayStation Plus ed entrambi rimarranno per sempre nella nostra libreria.

Sfortunatamente, Sony afferma che il download di questi giochi potrebbe richiedere più tempo del solito – poiché la società sta rispettando la richiesta dei governi di preservare la larghezza di banda di Internet – ma tre settimane di tempo dovrebbero bastare.