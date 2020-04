A distanza di poche ore dal rilascio della versione esclusiva per sviluppatori, Apple ha reso disponibile la prima beta pubblica di iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5. Stiamo parlando di due aggiornamenti che portano in campo piccole novità e correzioni di bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Nonostante l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo, Apple continua ad essere molto attiva nel rilascio di aggiornamenti software per i suoi dispositivi. La prima beta pubblica di iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5 è arrivata a sorpresa nelle scorse ore. Quali sono le novità rispetto alla precedente versione?

Apple: iOS 13.4.5 va a correggere diversi bug del sistema

Come tutti gli aggiornamenti minori, le beta di iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5 vanno a risolvere una serie di bug di sistema. In particolare, questi vanno ad eliminare un problema riguardante l’hotspot personale e una vulnerabilità relativa all’utilizzo delle reti VPN. E’ stata aggiunta anche una piccola novità all’interno dell’applicazione Apple Music. Da ora in poi, infatti, sarà possibile condividere i brani sotto forma di storie su Instagram. Tutto ciò che dovete fare è cliccare l’icona “condividi” quando ascoltate una canzone.

Sia la beta di iOS 13.4.5 che quella iPadOS 13.4.5 sono già disponibili al download per tutti coloro che sono iscritti al programma di beta testing gratuito. Se non siete ancora iscritti al programma, potete farlo seguendo le indicazioni guidate sul sito ufficiale della mela morsicata. Come al solito, si consiglia il download solo su dispositivi di utilizzo secondario. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.