Secondo diversi analisti, Apple sarebbe già al lavoro su un nuovo modello di iPad Pro. Ebbene sì, nonostante due nuovi modelli siano arrivati sul mercato nelle scorse settimane, un terzo potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto discusso iPad Pro 12.9” dotato di display mini-LED. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Il primo a parlare di un iPad Pro dotato di un display di questo tipo è stato Ming-Chi Kuo. L’uomo aveva affermato che il dispositivo sarebbe arrivato sul mercato entro il terzo trimestre del 2020. Tuttavia, l’insorgere dell’emergenza sanitaria potrebbe aver compromesso i piani di Cupertino. Scopriamo il perchè.

Apple: iPad Pro con nuovo display in ritardo

Secondo l’analista Jeff Pu, Apple sarebbe fortemente in ritardo con la produzione dei nuovi iPad dotati di display mini-LED. Il problema, a quanto pare, risiede proprio nel processo produttivo di tali display, il quale, risulta essere molto complicato. Inoltre, l’emergenza sanitaria sta costringendo gli ingegneri dell’azienda a lavorare da casa e la cosa non aiuta di certo. Ci sono buone probabilità che questa decida di rimandare il lancio del dispositivo.

Ebbene sì, sembra proprio che un nuovo iPad Pro non arriverà prima del 2021. Salvo stravolgimenti della situazione, infatti, Apple non farà in tempo ad organizzarsi per un lancio entro la fine di questo anno. Ricordiamo che iPad Pro non sarà l’unico dispositivo Apple ad adottare i display mini-LED. Ming-Chi Kuo prospetta che l’azienda implementerà la tecnologia su 6 nuovi prodotti. Tra le tante novità del nuovo iPad Pro, ci saranno un nuovo chip A14X e il supporto per le reti 5G. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.