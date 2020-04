L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato la prima serie delle sfide Mida su Fortnite. Stiamo parlando del pacchetto di challenge della skin più potente del Pass Battaglia. Come con gli altri costumi, il completamento di almeno 18 sfide garantirà uno stile esclusivo del personaggio. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Anche le sfide Mida arrivano in due diversi set. Il primo è disponibile da poche ore, il secondo lo sarà la prossima settimana. Il set di questa settimana comprende ben 10 sfide da completare entro la fine della stagione (4 giugno). Andiamo ad elencare tutte le challenge.

Fortnite: scopriamo le sfide della settimana 9

Le ricompense delle sfide settimanali sono sostanzialmente due. Da una parte abbiamo i consueti 40mila punti esperienza al completamento di ognuna delle challenge. Dall’altra, la possibilità di scegliere uno stile esclusivo della skin in questione. Come al solito, si potrà scegliere tra le due fazioni spettri e ombre. Qui di seguito andiamo a riportare tutte e 10 le sfide:

1) Ottieni medaglie Sopravvivenza, Combattimento o Avvoltoio oro. 2) Cerca il lama d’oro di Mida tra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni. 3) Cerca i forzieri nei vari luoghi indicati. 4) Infliggi danni con un fucile di precisione. 5) Aumenta la rarità di un’arma fino a Leggendaria utilizzando una postazione di potenziamento. 6) Infliggi danni ad un Choppa con un passeggero o un pilota a bordo. 7) Cerca un lama, un forziere leggendario o una consegna di rifornimenti. 8) Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose. 9) Ottieni informazioni nelle partite operazioni di Giochi di Spie. 10) Trova monete PE.

Come potete notare si tratta di sfide di media difficoltà. Saranno necessarie diverse partite per completarle tutte. Come abbiamo già detto, però, avrete tempo fino alla fine della stagione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.