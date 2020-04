Gli alberi maturi non sono così efficaci nel rimuovere l’anidride carbonica

Una ricerca ambientale ha mostrato che, erroneamente come si pensava, gli alberi maturi non assorbono tanta anidride carbonica, al contrario dei giovani

Un nuovo studio mostra che gli alberi maturi possono assorbire significativamente meno anidride carbonica di quanto si pensasse in precedenza, suggerendo che la Terra potrebbe essere più vicina a un punto di svolta del cambiamento climatico rispetto ai modelli precedenti suggeriti. Un team di ricercatori della Western Sydney University, guidato dalla professoressa Belinda Medlyn, ha trascorso quattro anni a misurare i tassi di assorbimento del biossido di carbonio degli eucalipti di 90 anni in una zona boschiva vicino a Sydney.

Gli alberi maturi non sono così efficaci come si pensava

Gli attuali modelli di cambiamento climatico stimano che gli alberi maturi dovrebbero assorbire circa il 12% dell’anidride carbonica nell’atmosfera e sequestrarli in modo che non rientrino nell’ecosistema e non contribuiscano al riscaldamento globale.

Per testare come questa stima avrebbe resistito, Medlyn e il suo team hanno costruito un anello sospeso di tubi sulla foresta e pompato anidride carbonica nella foresta sottostante.

I livelli di anidride carbonica erano circa il 38% più alti rispetto ai livelli attuali e inizialmente gli alberi hanno assorbito il 12% previsto del biossido di carbonio.

Ciò che sorprese, tuttavia, fu che gli alberi non erano in grado di sequestrare l’anidride carbonica che avevano assorbito per impedirgli di rientrare nell’atmosfera.

“Proprio come ci aspettavamo, gli alberi assorbivano circa il 12% in più di carbonio nelle condizioni di CO2 arricchite”, ha dichiarato Medlyn a Eurekalert. ”Tuttavia, gli alberi non sono cresciuti più velocemente, ponendo la domanda; “Dov’è finito il carbonio?”

In genere, le piante e gli alberi assorbono l’anidride carbonica come parte del processo di fotosintesi, che stimola la crescita. Ma invece di crescere, l’eucalipto maturo sembrava semplicemente far circolare l’anidride carbonica attraverso l’ambiente prima che venisse reintrodotta nell’atmosfera, motivo per cui essi non sono realmente efficaci contro i cambiamenti climatici a differenza delle piante giovani.

“Gli alberi convertono il carbonio assorbito in zuccheri, ma non possono usare quegli zuccheri per crescere di più, perché non hanno accesso a ulteriori nutrienti dal terreno”, ha detto Medlyn. “Al contrario, inviano gli zuccheri sottoterra dove” alimentano “i microbi del suolo.”