Nonostante la situazione molto complicata, Amazon riesce comunque a proporre prezzi davvero competitivi per diversi prodotti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di mettere in sconto una delle varianti più performanti di MacBook Pro. Parliamo, ovviamente, di MacBook Pro 16”. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Amazon: MacBook Pro 16” 512 GB ad un prezzo mai visto prima

MacBook Pro 16” risulta essere il portatile più performante proposto dalla casa della mela morsicata. Due, le varianti in cui Apple ha deciso di lanciarlo. Entrambe sono presenti in sconto su Amazon. Il modello base con memoria interna da 512 GB e processore Intel Core i7 a 2,6 GHz viene proposto ad un prezzo di 2.478 euro. Parliamo di 321 euro in meno rispetto al prezzo di listino. La variante più performante con memoria interna da 1 TB e processore Intel Core i9 a 2,3 GHz viene proposta, invece, a 2899 euro. Ben 400 euro netti in meno rispetto al prezzo di listino.

Le uniche colorazioni disponibili a questi prezzi super ribassati risultano essere quelle argento. Trattandosi di una promozione speciale, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.